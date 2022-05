Rocco Siffredi fa arrabbiare il sindaco di Ceglie Messapica

Incidente diplomatico per Rocco Siffredi, in visita al paesino di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, per presenziare come special Guest al Dream On Club.

All’arrivo alla stazione del paesino, il re del porno ha pensato di pubblicizzare l’evento girando un breve video nel quale, con alle spalle il cartello di Ceglie Messapica, ironizza cambiando l’ultima consonante di Messapica…

La cosa non è piaciuta al primo cittadino, il sindaco Angelo Palmisano, che sui social si è lamentato dell’atteggiamento di Siffredi e di come abbia ridicolizzato il nome del paese per i suoi (a suo dire discutibili) interessi.

“Noi restiamo la città dell’accoglienza e dell’ospitalità - scrive Palmisano - hai voluto cercare di essere spiritoso con qualche discutibile e scurrile gioco di parole? Noi restiamo gli eredi di un’antica civiltà che ha insegnato a tanti i valori culturali ed etici. Ceglie Messapica non ha bisogno di questo tipo di pubblicità: merita rispetto!”.

Nonostante questo incidente diplomatico, l'evento è stato un successo.

A fare gli onori di casa la pornoattrice pugliese Malena e, durante lo spettacolo, è stata effettuata una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina.