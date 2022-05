Azienda di sex toys cerca tester

Esiste il lavoro dei sogni?

Per qualcuno potrebbe essere quello proposto dalla Uberkinky, azienda britannica produttrice di sex toy che, attraverso i propri canali online, sta cercando tester ufficiali.

Il compito sarà ovviamente quello di testare i sex toys e di fare debita relazione alla casa madre: cosa è piaciuto e perché e cosa non è stato gradito e perché.

Insomma, una mansione decisamente impegnativa e strategica ma assolutamente divertente!

Unico requisito: avere almeno 18 anni.

Le domande vanno presentate sul sito web dell’azienda, che selezionerà un certo numero di candidati che verranno successivamente contattati.

Ogni tester avrà a disposizione un mese per recensire un singolo prodotto, dopo di che il mese successivo passerà a un nuovo sex toy. Non male, no?