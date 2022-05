Club del sesso offre 3000 euro al mese ma non trova dipendenti

A Villach, cittadina della Carinzia, in Austria, Cristiano Fabris, titolare del club Andiamo, originario di San Donà del Piave, afferma che pur offrendo stipendi fino a 3mila euro al mese, non riesce a trovare baristi, receptionist e cuochi disposti a lavorare.

Il motivo è abbastanza ridicolo: mogli e fidanzate dei candidati si opporrebbero all’ambiente lavorativo, facendo perdere un’opportunità di lavoro ai rispettivi partner.

Fabris, che si è trasferito in Austria dove la prostituzione è legale e dove da diversi anni gestisce un cosiddetto centro di benessere per uomini, se da un lato non può lamentarsi per i numerosi clienti, dall’altro riscontra grossi problemi con la ricerca di personale.

Sarebbero ben 7 le figure mancanti nel locale, tra addetti alla reception, baristi e cuochi, che verrebbero assunti con regolare contratto, offrendo 14 mensilità, due giorni liberi alla settimana e un mese di ferie all’anno.

Ma la gelosia di sapere i propri mariti o fidanzati a contatto ogni giorno con ragazze sexy, non va giù alle donne, che già non vedono di buon occhio questo ambiente.