Aumentano i salari per i dipendenti pubblici

Siete dipendenti ministeriali? Buon per voi!

Il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro prevede notevoli aumenti nei salari dei dipendenti pubblici.

Il decreto di Palazzo Chigi scongela infatti somme messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2020 per i dipendenti dei ministeri di salute, esteri, istruzione, università, lavoro e politiche agricole.

Per i funzionari si arriverà a 2.500 euro circa lordi all’anno in più, per i dipendenti dell’area "seconda" a 1800 euro e per quelli della "prima" a poco più di 1500.

Ovviamente nella prossima busta paga verranno pagati gli arretrati spettanti.