Passeggero fa atterrare aereo dopo malore del pilota

Senza alcuna esperienza di volo e con un sangue freddo invidiabile, un passeggero di un Cessna Caravan in volo sulla Florida non ci ha pensato due volte a prendere in mano la situazione, quando improvvisamente il pilota ha avuto un malore, proprio mentre erano a circa 70 miglia a nord della destinazione finale.

Dall’aeroporto internazionale di Palm Beach, grazie all’aiuto dei controllori del traffico aereo collegati via radio con il passeggero, sono arrivate le istruzioni precise e fondamentali per far portare a terra l’aereo.

L’uomo, che non aveva nemmeno idea di dove si trovasse quando si è accorto che qualcosa in cabina di pilotaggio non andava per il verso giusto, non ha esitato a comunicare con i controllori e, successivamente, a far atterrare il Cessna senza alcun problema.