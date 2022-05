Vietata la vendita di auto a benzina o diesel dal 2035

Se vi sembra distante il 2035, non ci resta che darvi ragione.

Ma la notizia del primo ok del Parlamento Europeo a favore del divieto di vendita di auto e furgoni con motore a carburanti fossili (benzina, diesel e GPL), arriva oggi dalla Commissione Ambiente, che ha approvato a ristretta maggioranza (vale a dire con 46 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astensioni), la sua posizione sulle norme presentate dalla Commissione UE.

La proposta ha per obiettivo quello di rivedere gli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli.

Il testo ora seguirà l’iter approvativo, passando al vaglio della plenaria del Parlamento Europeo nel mese di giugno.