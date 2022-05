Annusatori cercasi in Campania

C’è puzza nell’aria ma non si capisce da dove provenga.

Un cattivo odore, fortissimo e molto persistente, tanto da rendere l’aria irrespirabile, costringe i cittadini della zona di Giugliano, in provincia di Napoli, a vivere rinchiusi con le finestre ben serrate, nonostante il rialzo delle temperature.

Il fenomeno si ripete ogni anno e si intensifica proprio con l’arrivo della bella stagione, ed è per questo che l’agenzia regionale per l’ambiente della Campania ha pubblicato un bando per ingaggiare annusatori, vale a dire persone dall’olfatto supersensibile, in grado di aiutare a individuare l’origine dei miasmi.

L’offerta è di 38 euro lordi all’ora per un totale di 3 ore lavorative.

A nulla fino a ora sono valsi i rilievi scientifici effettuati sulle aree industriali, le reti fognarie e altre zone possibili origini della puzza.