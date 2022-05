Cicciolina si offre a Putin per far cessare la guerra

Ilona Staller, alias Cicciolina, torna a far parlare di sé.

Nelle scorse ore l’ex pornostar ha pubblicato un messaggio su Instagram diretto niente meno a Vladimir Putin, nel quale offre le proprie prestazioni sessuali (per una notte) in cambio di pace per Ucraina e l’intero popolo russo.

Reduce dalla sua esperienza sull’Isola dei Famosi 2022, Cicciolina ha postato il bizzarro annuncio sotto a un selfie; numerosi i commenti, molti dei quali non proprio gentili (ma sei seria? Ma chi ti vuole?) e diversi invece di supporto (una grande donna mitica!).

Cosa ne pensate?