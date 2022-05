L’ombelico, il luogo più popolato al mondo

Piccolissimo, minuscolo in alcuni, eppure in grado di ospitare oltre 1400 specie di batteri, 660 delle quali ancora sconosciute: stiamo parlando dell’ombelico e della folta flora micotica che lo abita.

Uno studio condotto nell’università della North Carolina, dal titolo Belly Button Biodersivity Project, è emerso che la quantità di microrganismi presenti nell’ombelico varia a seconda dell’igiene personale: se coloro che quotidianamente hanno cura di pulirselo accuratamente ci sono appena 29 batteri, in coloro che invece lo considerano una zona trascurabile in quanto a igiene, sono presenti diverse centinaia di ospiti (che oltretutto puzzano!).

Ma che tipo di batteri abita quel bizzarro pertugio che ci troviamo nella pancia?

Il Marimonas finora è un batterio trovato solo nell’Oceano, mentre il Georgenia arriva dal Giappone: la cosa bizzarra è che entrambi i soggetti in cui sono stati trovati, non si sono mai recati in quelle zone del mondo.

Ma lo studio non è terminato, ora si impegnerà a scoprire l’effetto che i diversi batteri presenti nell’ombelico possono avere sulla salute umana.