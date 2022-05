Quanto tempo dedicare al lavoro, a lavarsi e a fare l’amore

Qual è il tempo giusto per fare ogni cosa?

Un esperto ha fatto una stima per lo svolgimento di attività comuni e quotidiane, svelando, a suo dire, che per godersi ad esempio una vacanza al meglio servono 8 giorni, che per la pausa pranzo ci vogliono ben 2 ore e che, per una corretta attività fisica, sarebbe sufficiente ritagliare 21 minuti al giorno.

La doccia? Non più di 10 minuti!

Il primo appuntamento? Non superate i 57 minuti (più che sufficienti per capire se ci sarà un secondo incontro).

E per fare l’amore? Non oltre i 15 minuti, tempo ragionevolmente soddisfacente per entrambi.

E infine quanto dovremmo lavorare?

Secondo gli studiosi il nostro cervello rimane concentrato per 52 minuti, dopo di che bisogna prendersi una pausa di almeno 17 minuti per ritornare performanti.

E a voi quanto tempo serve per ognuna di queste attività?