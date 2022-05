A cosa pensano le donne quando fanno sesso?

Siamo davvero certi che le donne quando fanno sesso, pensino al… sesso?

A chiederselo in maniera scientifica è stata proprio una donna, Patricia Pascoal, psicologa dell’Università di Lisbona, che ha condotto uno studio intervistando 390 donne eterosessuali di età compresa tra i 20 e i 69 anni.

Ebbene, è emerso che la maggior parte delle donne si concentra su diverse zone del corpo, che vengono ritenute assolutamente imperfette, come pancia, seno e glutei.

Insomma, il pensiero ricorrente potrebbe essere: mi si vedono i rotoli in questa posizione? Oppure: se mi metto così, forse non si vede la cellulite…

E via dicendo.

Quasi una donna su quattro riflette sulla mancanza di preliminari e sulla fretta del proprio partner, mentre la maggior parte fantastica sull’essere dominate da diverse celebrità (attori, cantanti, personaggi dello spettacolo).

Per molte donne il problema più rilevante è l’eventuale ex del proprio partner, che proprio mentre si fa sesso appare alla mente accompagnata dai pensieri più disparati (sarà stato meglio con lei? Lei sarà stata più bella e più brava di me? Etc.).

Nel caso di relazioni di lunga data, molte donne hanno ammesso di pensare all'organizzazione della giornata successiva, alla lista della spesa o allo shopping.

Infine pare che le donne che pensano al sesso durante il sesso, siano quelle che hanno ricevuto più attenzioni nei cosiddetti preliminari: ma attenzione, l’atto in sé non deve durate troppo, se no la mente ricomincia a vagare!