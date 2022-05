Trovano patatine di McDonald’s di 60 anni fa

Potrebbe capitare anche a Noise?

Di certo Rob e Grace è proprio durante alcuni lavori di ristrutturazione della loro casa che hanno fatto la scoperta.

Facendo alcuni buchi in bagno per installare un porta carta igienica, hanno visto spuntare un tovagliolino di carta e solo quando hanno allargato il buco per vedere di cosa si trattava, hanno realizzato che dietro alle piastrelle c’era un ripiano su cui era appoggiato un sacchetto di McDonald’s con dentro patatine fritte perfettamente conservate.

Considerando che il ranch che stanno ristrutturando è stato costruito nel 1959, anno in cui è stato aperto a mezzo miglio di distanza un punto McDonald’s, è probabile che quelle patatine risalgano ad almeno 60 anni fa!