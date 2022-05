50mila sterline se vi trasferite qui!

Lo spopolamento è una delle maggiori minacce per le comunità insulari ed è per questo che il Governo scozzese ha deciso di offrire 50mila sterline quale benvenuto a tutte quelle famiglie che si trasferiranno nelle isole dove il problema è più evidente.

L’aiuto economico non solo potrà essere un reale incentivo per acquistare una casa, ma anche per avviare attività commerciali e contribuire al ripopolamento.

Ma se in tanti hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, il leader del partito liberal democratico Liam McArthur ha pubblicamente sottolineato come incentivi di questo tipo, oltre a favorire solo piccole minoranze, potrebbero provocare delle tensioni intestine nelle comunità pre esistenti, dove ci si lamenta per scarsi collegamenti con la terraferma, una banda larga inesistente e l’inaccessibilità degli alloggi.

Sarebbe più opportuno, ha precisato, impegnarsi a investire in progetti a beneficio delle comunità insulari nel loro insieme, anziché offrire tangenti una tantum.