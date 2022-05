Lasciano il lavoro per fare video sexy

Si chiamano Matteo e Vittoria, hanno 26 e 24 anni, sono di Varese, e hanno deciso di raccontare la loro storia piuttosto singolare a Fuori dal Coro.

Qualche tempo fa Matteo, che faceva il vicedirettore in un supermercato di zona, e Vittoria, cameriera, lasciano i rispettivi lavori e iniziano a creare contenuti a luci rosse da pubblicare online.

Inizialmente doveva essere una scommessa per arrotondare le entrate, ma quando la coppia ha iniziato a guadagnare 40-50 volte rispetto agli stipendi da dipendenti, la nuova attività si è trasformata in un business e da lì la scelta di cambiare completamente vita.

I genitori non l’hanno presa bene, soprattutto la madre di lui, ma a fronte dei guadagni inaspettati, non solo i due continuano a produrre video per note piattaforme a pagamento per adulti, ma sognano presto di trasferirsi all’estero.