Perde la memoria dopo il sesso con sua moglie

Anniversario di matrimonio, cenetta intima e per chiudere in bellezza… sesso!

Un pensionato di 66 anni di Limerick non poteva chiedere di meglio per festeggiare l’unione con sua moglie, ma dopo circa 10 minuti dal rapporto sessuale è caduto in una terrificante amnesia, perdendo la memoria a breve termine.

L’uomo si ricordava chi fosse, ma non aveva più memoria di cosa avesse fatto quel giorno o il giorno prima; poiché gli era già capitato un episodio analogo 7 anni fa, ha deciso di recarsi al pronto soccorso, dove il dipartimento di neurologia dell’ospedale universitario di Limerick gli ha diagnosticato un’amnesia postcoitale ricorrente associata a restrizione vascolare.

Insomma, responsabile della perdita di memoria pare sia stato proprio il sesso.