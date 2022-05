Top Gun Maverick sbanca il botteghino!

L’ultimo film con Tom Cruise è già un successo e chiude la sua prima settimana con una cifra record di 134 milioni di dollari in America, che diventano 151 con le anteprime, per un totale complessivo di 260 milioni di dollari.

Per ora è l’unico film senza super eroi che abbia funzionato davvero a livello internazionale: in Giappone ha già fatto 9,7 milioni, in Inghilterra 19,4, in Francia 11,7 e in Germania 6,5.

Insomma, per Tom Cruise è il maggior incasso di sempre, con l’unico film che lo abbia portato in un solo weekend sopra i 100 milioni.

Certo nulla a che vedere con il Nostro Mavericchia, ma tant’è…