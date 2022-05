Si fidanza con un aereo, il Boeing737

Ha 23 anni e si è innamorata follemente.

Cosa c’è di strano?

Che l’oggetto del suo folle amore non è né un uomo né una donna, bensì… un aereo!

Sarah Rodo, tedesca, ha rilasciato recentemente un’intervista al Mirror nella quale svela che è attratta dagli oggetti sin dall’adolescenza e che, nonostante abbia provato ad avere una normale relazione con gli uomini, dopo essersi innamorata di un treno, ora si ritrova a provare una passione intensa per il Boeing737, aereo che prende regolarmente quando viaggia, e del quale ha ben 50 modellini in casa.

“Amo tutto del mio aereo - ammette - ma in particolare il suo viso, le ali e il motore: sono così sexy… ”.

Ovviamente racconta come dopo il suo coming out, non tutti l’abbiano incoraggiata e come il desiderio di sposare il suo aereo sia fortissimo (“purtroppo in Germania è proibito”… ma va?).

In ogni caso il suo orientamento sessuale ha un nome e si chiama oggettofilia.