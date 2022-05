Non fate più la pipì sotto la doccia!

Dite la verità: ogni tanto la fate anche voi!

E non ci sarebbe nulla di male se non che, come avverte la dottoressa Teresa Irwin, specializzata in salute pelvica e incontinenza, l’abitudine di fare pipì non appena si sente il rumore dell’acqua nella doccia, potrebbe a lungo andare mettere a dura prova la vostra vescica.

Ogni volta così che vi lavereste le mani, i piatti, i capelli o semplicemente sentireste il rumore scrosciante di una fontana o di un fiume, potreste sentire l’impulso irrefrenabile di fare pipì, fino a diventare incontinenti.

Le associazioni del cervello tra il suono dell’acqua che corre e lo stimolo a urinare non sono cose su cui scherzare, avverte anche il dottor Jeffrey-Thomas, che indica tra le conseguenze più diffuse le disfunzioni del pavimento pelvico, preambolo, per l’appunto, dell’incontinenza.

Ma c’è di più: per le donne, l’innaturale posizione in piedi non consentirebbe di svuotare la vescica completamente, portando a cistiti e infezioni del tratto urinario.

Il consiglio? Fare la pipì prima di fare la doccia.

E noi aggiungiamo: e allora che gusto c’è?