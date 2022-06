Merce contraffatta, 7 italiani su 10 sanno di comprarla

Borse, occhiali, scarpe, t-shirt e orologi: il mercato del contraffatto non solo non conosce limiti, ma nemmeno soffre di crisi.

Secondo un’indagine dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli sulla percezione della contraffazione, in Italia 7 persone su 10 sono coscienti di acquistare merce cosiddetta "tarocca".

Ma si sa, pur di apparire si fa questo e altro.

Qualche giorno fa sono state recuperate a Linate finte Vespa con tanto di sidecar e addirittura la riproduzione di una Ferrari da Formula 1.

Sul mercato parallelo vanno forti l’abbigliamento in generale, i giocattoli e perfino i farmaci: in generale oggetti del desiderio a cui il 70 per cento del campione intervistato non saprebbe dire di no.

Ma, e qui lo ricordiamo, lo shopping illegale danneggia l’economia e in numerose situazioni mette anche a rischio il consumatore.