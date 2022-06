Roma è la città più cara al mondo

La CIA Landlords Insurance, società di assicurazione inglese, ha messo a confronto i dati relativi ai redditi medi e al costo medio della vita e degli affitti di 56 grandi città di tutto il mondo, scoprendo che, ahimè, la metropoli in assoluto più cara di tutto il pianeta è Roma, seguita da Londra e da Lisbona.

Il costo medio mensile per l’affitto di un appartamento di 3 camere da letto in zona centrale, è circa 2000 euro al mese: e chi se lo può permettere, tra le persone normali?

Il costo della vita in generale è elevatissimo, con un passivo per abitante di circa 1400 euro al mese (questo significa che ogni mese un cittadino medio si trova in rosso).

Al lato opposto della classifica, a sorpresa, c’è Berna, in Svizzera, considerata la città più economica del pianeta e dove chi ha un lavoro viene pagato in media oltre 5000 euro al mese, che diventano 1400 una volta pagato affitto e spese essenziali per vivere.