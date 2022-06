Ha 100 anni e le rinnovano la patente

Si chiama Candida Uderzo, ha compiuto la veneranda età di 100 anni lo scorso maggio e gode di ottima salute, così tanto da vedersi rinnovare fino al 2024 la patente di guida.

La signora infatti, secondo gli esaminatori, ci vede molto bene, ha tempi di reazione ancora rispettabili, non ha alcun problema grave, ragiona in maniera lucida e soprattutto è in grado di guidare senza particolari difficoltà.

Fino al 2024 la signora che vive a Sarcedo nel Vicentino, potrà continuare a muoversi in auto.

Mamma di un solo figlio, nonna di 2 nipoti e 5 volte bisnonna, la centenaria fa parte di un’associazione sportiva da ben 37 anni, la Marcia delle Colombare di Breganze, che di recente l’ha premiata con una targa da Wilma Abriani, presidente del gruppo podistico Laverda.