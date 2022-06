Lory Del Santo e gli auto commenti su Instagram

Non è ancora chiaro se lo abbia fatto di proposito o se sia entrata per errore nel suo profilo ufficiale anziché in quelli fake, ma sta di fatto che Lory Del Santo, uscita dall’Isola dei Famosi 2022, ha ricominciato a usare i social pubblicando una serie di complimenti a sé stessa, sotto a un suo post, come se fosse però un suo fan.

Sotto al suo ultimo intervento, tantissimi i commenti a nome @lorydelsantoofficial, tanto che in pochi minuti la questione ha fatto il giro del web.

Risate social, come si suol dire, su una gaffe clamorosa.

“Sei una donna splendida”

Ma anche “Ti ammiro tantissimo… eri una perla in quel gruppo di selvaggi”

Addirittura un “Lory ti adoro!… ti voglio bene…” firmato Matte (ma postato sempre da @lorydelsantoofficial.

Avrà tentato la scalata dei social con un escamotage, o semplicemente non si sarà accorta dell’errore?