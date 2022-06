Snoop Dogg aumenta lo stipendio del suo rollatore di canne personale

Solo se sei Snoop Dogg ti puoi permettere un rollatore di canne personale.

Il celebre rapper americano già nel 2019 aveva annunciato pubblicamente di essere alla ricerca di qualcuno che gli preparasse i Blunt (un joint avvolto nelle foglie di tabacco), offrendo ben 45mila euro l’anno.

Ovviamente non ha aspettato molto prima di trovare la persona giusta, che ora si vede addirittura aumentare lo stipendio a causa dell’aumento dell’inflazione.

Il lavoro del rollatore di Snoop Dogg ovviamente non richiede che esperienza e una certa sensibilità nel capire quale sia il momento più adatto per fare in modo che il capo possa sballare in assoluta tranquillità.