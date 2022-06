Troppo piacere farebbe cadere i capelli?

A dirlo è un chirurgo esperto di trapianti per capelli, il dottor Umear Ahmad, della clinica Juvida.

Stando alla sua esperienza, darsi troppo piacere potrebbe provocare la rapida perdita dei capelli, a causa di un’eccessiva perdita di vitamina A che si trova nel liquido seminale.

Se così fosse, anche il sesso avrebbe la stessa conseguenza, nota come calvizie androgenetica.

Ma non disperate: pare che non vi siano prove scientifiche a sostegno del fatto che la troppa attività sessuale possa portare alla perdita della chioma, benché uno studio del 2001 abbia invece dimostrato che i maschi adulti che si sono astenuti dal sesso per 3 settimane, abbiano avuto un aumento dei livelli del testosterone.

Voi che fareste? Rinunciate ai capelli o al sesso?