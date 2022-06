Compie 50 anni Gola Profonda

Era il 12 giugno del 1972 e nei cinema americani usciva Gola Profonda, il primo film pornografico a uscire dalla clandestinità e destinato a diventare famoso in tutto il mondo per essere distribuito nel circuito tradizionale.

La trama è piuttosto semplice: la protagonista, interpretata da Linda Lovelace (che diventò da lì in poi una stella nel settore) non riesce ad avere orgasmi fino a quando un dottore scopre che il suo clitoride, manco a dirlo, è situato in fondo alla gola.

Una storia pretesto, che fa da sfondo a una pellicola che ha di fatto dato il via all’industria della pornografia cinematografica e, ovviamente, lontana mille anni luce dal porno odierno.

In Italia Gola Profonda arriva inizialmente in versione censurata e solo nel 1976 in edizione integrale, decretando l’inizio del circuito dei cinema a luci rosse, smantellato poi dall’avvento del dvd.

Il film, diretto da Gerard Damiano, incassò 600 milioni di dollari e ne costò solo 25mila.