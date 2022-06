Amazon arriva con i droni

Pronti a ricevere i pacchi Amazon direttamente dal cielo?

Nei prossimi mesi, nella città di Lockerford, California settentrionale, ci saranno le prime consegne merci a domicilio con i droni.

Prime Air (questo il nome del servizio) garantirà l’arrivo da un’altezza di sicurezza di pacchi con peso massimo di 2,2 km e la larghezza di una scatola da scarpe.

Tutti i clienti Amazon della cittadina della California potranno iscriversi gratuitamente al servizio, che verrà ovviamente effettuato solo per articoli consegnabili via aerea.

Un sistema sofisticato di rilevazione consentirà a ciascun drone di evitare aerei, persone, animali domestici e altri ostacoli.

La rivale Walmart aveva già inaugurato un servizio similare a maggio, con il progetto di espanderlo a 6 stati entro il 2022, per un potenziale di 1milione di pacchi consegnati in un anno, ma ancora prima, nel 2014, Alphabet (la società madre di Google) aveva completato le prime consegne nelle zone rurali dell’Australia, dove aveva fatto pervenire con successo forniture di pronto soccorso, barrette di cioccolato, dolcetti per cani e acqua agli agricoltori.