Venezia, due caffè 24 euro

Non pensate subito a Piazza San Marco, perché in realtà le due tazzine di caffè macchiato, due macchiatoni, sono stati consumati direttamente al bancone di un bar della città.

La signora che ha deciso di denunciare l’accaduto sui social e sulla stampa locale, ha ammesso di aver pagato senza contestare la incredibile cifra di 24 euro per i due caffè, perché sotto shock.

Solo dopo essersi allontanata, così ha precisato, ha provato a contattare il locale senza riuscirci, ma ha scoperto sul sito che da menù il caffè costa 3 euro, non 12.

Dopo le accese polemiche, il gestore del bar ha provato a spiegare l’accaduto, sottolineando che non solo non esiste un menu diverso per turisti e veneziani, ma che effettivamente un macchiatone al tavolo cosa 3 euro e 1euro e 20 al bancone, con tanto di prezzi esposti.

L’errore? Secondo il gestore la signora avrebbe pagato lo scontrino di qualcun altro…