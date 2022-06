Posti a castello sugli aerei per le low cost

L’ultima trovata dei voli low cost?

Sempre più scomoda e fantozziana!

Francesca Street, pluripremiata cronista blogger della rubrica viaggi della CNN, mostra con un’espressione non troppo convinta i nuovi posti a castello progettati per le compagnie low-cost dal designer spagnolo Alejandro Nunez Vicente.

Spacciata con il termine più nobile chaise longue, la nuova sistemazione è stata presentata alla fiera Aircraft Interiors Expo ad Amburgo come una trovata superlativa: prezzo decisamente ridotto per il viaggiatore e possibilità, da non disdegnare, di poter stendere le gambe per chi occupa il posto sotto (più che stendere, a noi sembra "incastrare").

In realtà l’impressione è che, anche nelle tratte corte o medie, la sensazione di claustrofobia nell’occupare questi posti sia assicurata.

Insomma, chi sta sotto sicuramente pagherà pochissimo, ma sopravviverà al viaggio?