Pipì nel mare, 750 euro di multa in Spagna

Vigo, una città della Galizia, ha dichiarato che chiunque venga sorpreso a urinare in mare o sulla spiaggia, verrà multato per una cifra di circa 750 euro.

Secondo i media locali, il consiglio comunale ha classificato la pipì in mare come infrazione minore, ma pur sempre una violazione delle norme igienico sanitarie.

Come possano riuscire a cogliere in flagranza turisti o turiste non rispettosi della regola, non è stato precisato, ma in generale la Spagna ha deciso di tenere una linea piuttosto dura contro certi comportamenti.

A Barcellona girovagare per il centro indossando solo un costume da bagno, potrebbe costare 260 euro, mentre a Maiorca e a Ibiza i resort con bevande all inclusive hanno precisato che verrà fissato un tetto di 6 bevande al giorno, 3 a pasto, al fine di reprimere episodi di ubriachezza molesta.

In tutto il Paese se si pubblicizzano party non autorizzati su yacht o terrazze, si pagano fino a 50mila euro di multa.

Insomma, attenti a quel che fate!