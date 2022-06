Riuscite a stare su una gamba sola per 10 secondi?

Tranquilli, non è un test per l’alcol, bensì una prova per rivelare qualcosa che non va nello stato di salute.

Nuove ricerche avrebbero dimostrato come le persone che non riescono a restare in equilibrio su una gamba per più di 10 secondi, abbiano il doppio delle probabilità di morire entro 10 anni rispetto a quelli che ci riescono.

La capacità di bilanciare il proprio corpo offrirebbe uno sguardo sulla propria salute, scongiurando così rischi di ictus, declino mentale e demenza senile.

Allora, fate la prova anche voi o avete paura?