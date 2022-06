Optimus, il robot di Musk pronto a settembre

Poteva mancare in casa Musk un robot umanoide di intelligenza artificiale?

Certo che no, e infatti ecco l’annuncio fatto dal CEO di Tesla durante un’intervista rilasciata al Qatar Economic Forum, dell’arrivo a settembre di Optimus, un prototipo in grado di completare compiti noiosi e ripetitivi per l’essere umano.

Musk ha sottolineato, nel suo intervento di ben 90 minuti, come Optimus sarà in grado di ribaltare l’economia mondiale e come il robot non comporti rischi dal punto di vista del comportamento.

“Niente pericoli alla Terminator” avrebbe precisato, aggiungendo che il robot potrebbe addirittura sviluppare, nel tempo, una sua personalità per meglio adattarsi al suo umano.

Ok, adesso siamo ufficialmente un po’ spaventati…