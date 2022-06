Lei rifiuta incontro, lui le scoreggia addosso

Lui non le piaceva, ha accettato di incontrarlo una prima e una seconda volta, prima di decidere che non era cosa, rifiutando così con garbo il terzo appuntamento.

Una storia finita ancora prima di cominciare, come ce ne sono tante, se non per una battuta finale inaspettata e, soprattutto, a distanza di un anno.

Roxy, questo il nome della ragazza, si stava godendo una serata fuori con gli amici, quando il ragazzo che aveva rifiutato l’anno prima, le si avvicina, senza dirle nulla.

Una volta vicino a lei, fa dietrofront, alza una gamba, e rilascia un rumoroso peto, tanto che la gente presente nel locale si gira scioccata.

“Mangia la mia scoreggia” avrebbe affermato prima di andarsene.

Che si fosse legato al dito quel rifiuto?