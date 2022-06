Nuota e gli si incastra un pesce in gola

Quale sia stata la dinamica esattamente non si sa, ma per l’uomo thailandese che si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico d’urgenza per estrarre il pesce appuntito che accidentalmente gli si era conficcato in gola, non ha poi molta importanza.

L’uomo, un pescatore di fiume, stava praticando pesca subacquea quando, riemergendo e inspirando per riprendere fiato, si è ritrovato a inghiottire un pesce; di dimensioni troppo grandi per essere deglutito, il pesce si è incastrato in gola, provocando gravi difficoltà respiratorie all'uomo.

Alcune persone presenti hanno subito notato che qualcosa non andava e hanno prestato immediatamente soccorso, trasportando il pescatore all’ospedale provinciale di Phattalung, dove una equipe di medici, dopo un'ora di operazione, è riuscita a estrarre il pesce.