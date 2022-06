Arriva il camper anfibio

Chissà se a Mazzoli interessa, dopo che ha espresso il desiderio di farsi un bel viaggio on the road?

Con questo nuovo mezzo, che si chiama BeTRITON, si può procedere sia sull’acqua che su terraferma, e soprattutto non si inquina.

Insomma, è insieme una barca, una bici e una tenda da campeggio, con tanto di tavolo da cucina pieghevole, impianto di raffreddamento e riscaldamento, al 100% elettrico.

Fa solo i 24km orari, ma chi ha fretta quando si è in vacanza?

A inventare BeTRITON è stato un designer lettone, Aigars Lausiz, che già nel 2020 aveva presentato l’idea e solo ora ha perfezionato alcuni dettagli, entrando in produzione.

L’incredibile mezzo passa da bicicletta a barca e viceversa in soli 5 minuti, ha una scocca in fibra di vetro e poliestere ricavata da bottiglie in PET riciclato ed è già ordinabile a partire da 14.500 euro (oppure 60 euro per il noleggio).