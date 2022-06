Pipì sul guardrail? Scatta la multa

Vi scappa la pipì mentre siete in autostrada e vi fermate nella prima piazzola per farla sul guardrail?

Attenzione, una sentenza della Cassazione diffusa dallo Studio Cataldi e letta dall’AGI, legittima la multa a coloro che urinano in piedi sul guardrail in autostrada, perché “il gesto è contrario alla pubblica decenza, rimanendo irrilevante che tala atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo”.

Insomma, anche se non nuoce a nessuno e nessuno si scandalizza, la pipì non si fa.

A rivolgersi alla Suprema Corte era stato un automobilista che si era visto respingere dal Tribunale di Pistoia l’appello contro l’ordinanza di ingiunzione al pagamento emessa dopo il verbale della Polizia Stradale.

L'uomo era stato sorpreso a urinare sul guardrail che delimita la corsia di emergenza di un tratto della A1.