Bullizzata per i sopracciglioni

Presa a male parole per strada, solo perché ha deciso di non intervenire sulle sue sopracciglia molto folte e sui famigerati baffetti sopra il labbro superiore.

Eldina Jaganjac, più di 25mila follower su Instagram, ha dichiarato che non intende assolutamente dare peso alle critiche negative sul suo aspetto, ma di non volere nemmeno ignorare le molestie verbali.

La 31enne insegnante di Copenhagen, ogni giorno affronta non solo i cosiddetti bulli da tastiera, ma anche persone che semplicemente per strada la insultano.

Sarebbero anche numerose le ragazze, soprattutto adolescenti, che la contattano per darle dei consigli per eliminare i peli superflui, cosa che non ha mai fatto da quando molte sue compagne di classe a scuola hanno iniziato a radersi.

Sono così e mi piaccio, perché dovrei cambiare?