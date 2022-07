Zombie, consigli utili per sopravvivere

Secondo qualcuno prima o poi succederà: gli zombie si sveglieranno, invaderanno il mondo e cercheranno di mangiare il cervello a tutti i suoi abitanti.

Il dottor Cameron Carlson della Società di Ricerca sugli Zombie non ha dubbi al riguardo e si è preoccupato di stilare una serie di consigli per quando, a suo dire, ci sarà l’Apocalisse.

Innanzitutto bisogna allenarsi a correre forte e a lungo, niente muscoli in eccesso che pesano, bensì meglio concentrarsi sui tapis roulant e sulle cyclette: più si è robusti, e più si corre il rischio di non essere sufficientemente veloci per poter sfuggire alle incursioni degli zombie.

L’allenamento cardio sarà quindi fondamentale per affrontare l’invasione, siete tutti avvisati!