Ghiaccioli al ketchup da French’s Ketchup

Il noto brand French’s Ketchup celebra la prima settimana d’estate con il ghiacciolo nientemeno che al ketchup, ovvero al gusto di pomodoro e un pizzico di dolcezza salata.

Il bizzarro gelato sarà a disposizione per una sola settimana a Vancouver, Toronto e Leamington e per ogni pezzo acquistato French’s Ketchup donerà due pasti alla Food Banks Canada per supportare il grave momento di insicurezza alimentare nel Paese.

Secondo un sondaggio commissionato dal brand, i canadesi amano il ketchup sulle patatine fritte, sugli hamburger, gli hot dog e le salsicce, ma ora potranno assaggiarlo anche in versione ghiacciolo, con il Frenchsicle.

Realizzato in collaborazione con Happy Pops, un’azienda canadese specializzata in ghiaccioli completamente naturali, a base di frutta vera e addolciti con zucchero di canna biologico, il Frenchsicle è al 100% a base di pomodori canadesi.