In Cina la siesta si fa in aula

In una scuola cinese hanno ideato un modo per far fare il riposino pomeridiano agli studenti senza farli uscire dall’aula.

La siesta, che è obbligatoria, viene addirittura fatta al banco, che si trasforma, in pochi istanti, in un lettino comodo e confortevole.

Ad Handan, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il banco letto sembra a tutti gli effetti un normale banco a scrivania, che però ha un piano di scrittura che si solleva, la sedia è reclinabile e… la copertina ve la porta la maestra!