Ritira i bagagli e trova i vestiti a brandelli

C’è forse qualcosa di peggio di perdere i bagagli all’aeroporto?

Certo, ritrovarli ma a brandelli.

Dopo un volo Manchester Colombo (Sri Lanka), Karen Nowland ha disfatto la borsa del marito (già in terrificanti condizioni), per scoprire che tutti i vestiti erano ridotti a brandelli.

La coppia ha volato con Etihad Airways e Karen avrebbe immortalato il marito vestito con quel che rimaneva dei suoi abiti, per twittare alla compagnia aerea.

Moltissime le reazioni, tra cui alcune davvero simpatiche: pensate che qualcuno paga un sacco di soldi per vestirsi così!

Oppure: rammaricato, ma il look da pirata spacca!

Cosa sia realmente accaduto ai bagagli della coppia per essere in quelle condizioni, non si sa, ma di certo il caos che ha interessato l’aeroporto di Manchester nelle ultime settimane è stato epocale, tanto che l’amministratore delegato Karen Smart ha rassegnato le proprie dimissioni.