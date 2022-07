Un avatar risponderà alle videochiamate

La novità arriva da whatsapp, che annuncia che molto presto potremo far rispondere alle videochiamate in arrivo, un nostro avatar: non sarebbe male, no?

La curiosa funzionalità farebbe parte di una più ampia strategia messa a punto dalla società Meta, in procinto di lanciare il proprio metaverso in cui tutte le varie piattaforme convoglieranno per offrire un’esperienza amplificata e, soprattutto, unificata.

Il nuovo pulsante con scritto “passa ad avatar” che gli utenti dovranno premere per passare dal feed live della fotocamera, a un personaggio animato con le loro sembianze, dovrebbe interessare inizialmente solo la versione Android dell’app di Whatsapp.