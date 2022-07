Patente su smartphone nel 2023

Lo promette Vittorio Colao, il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, che spinge per la creazione di un portafoglio digitale che sia valido in tutta Europa.

Avere in un unico wallet, oltre a carte di credito e fidelity card, anche tutti quei documenti che spesso si dimenticano a casa, come patente, carta di identità o codice fiscale, teoricamente sarebbe una cosa semplice, eppure occorre ancora attendere.

Secondo Colao infatti per poter raggruppare tutti i documenti validi in tutta Europa sulla app IO, la app della Pubblica Amministrazione con cui si possono pagare anche bollette, bollo e tasse, ci vorrà un anno e mezzo.

Si presume quindi che verso la fine del 2023, dopo aver potenziato sufficientemente la app e fornito i QR code abbinati ai singoli documenti, anche in Italia, come già avviene in alcuni stati degli USA, si potrà uscire solo con il cellulare.