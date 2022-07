Fare sesso con l’ex fa bene alla salute!

La rivista americana The Archives of Sexual Behavior ha pubblicato una ricerca secondo la quale fare sesso con il proprio o la propria ex, non solo farebbe bene alla salute, ma aiuterebbe a dirsi definitivamente addio (forse).

La ricerca sottolinea il fatto che sono tante le ex coppie che continuano ad avere una relazione sessuale, talvolta migliore di quella vissuta durante l’unione ufficiale: se in alcuni casi l’attrazione fisica non cessa di spegnersi a dispetto della separazione, in molti altri fa capolino grazie all’assenza di impegni.

Insomma, c'eravamo tanto amati, ma il sesso funziona ancora alla grande!