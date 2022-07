Respireremo dall'ano?

Avete letto bene e no, non è uno scherzo.

Secondo alcuni scienziati, e come si legge sul rapporto pubblicato dalla rivista Clinica and Translational Resource and Technology Insights, l’essere umano potrebbe sopravvivere anche nel caso dovesse perdere, per un qualsiasi motivo, la capacità di respirare attraverso bocca e naso.

In seguito a una serie di esperimenti su maiali e topi, e basandosi sul lento metabolismo delle tartarughe, gli scienziati hanno scoperto che potrebbe essere possibile respirare attraverso l’ano, riducendo il rivestimento della mucosa dell’intestino e di conseguenza la barriera al flusso sanguigno.

L’idea è venuta osservando proprio le tartarughe, dotate di un rivestimento così sottile da consentire loro di respirare attraverso l’orifizio anale e riuscire così a sopravvivere anche in condizioni avverse.