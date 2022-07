Lei mastica i suoi calzini di nascosto

Lui si sveglia una mattina e scopre che lei, ancora addormentata, ha un suo calzino infilato in bocca, lo stesso che aveva indossato il giorno prima.

Inizialmente decide di non indagare, pur trovando il fatto curioso, fino a quando, nel corso di una cena di famiglia, un cugino racconta della strana abitudine della ragazza di quando era piccola, ovvero masticare calzini usati.

Solo a quel punto decide di chiederle spiegazioni: lei non solo fa scena muta, ma ad un certo punto si infuria e se ne va di casa.

Il ragazzo, che su un tabloid inglese avrebbe raccontato la sua storia per chiedere consigli, ha sottolineato che il gesto in sé, per bizzarro che sia, non lo disturba, bensì sarebbe stato il nascondere un’abitudine che risale all’infanzia, ad avere incrinato il rapporto di trasparenza che aveva costruito.

Va beh, ciucciati il calzino, per dirla alla Bart Simpson!