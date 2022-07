Sesso con aspirapolvere, multato vicario

Un vicario in pensione di Middleton Cheney, è stato colto sul fatto mentre stava facendosi fare un “lavoretto” da un aspirapolvere Hoover.

Completamente nudo, eccetto un paio di calze da donna, John Jeffs era nel suo ufficio, in piedi e con la porta aperta, intento a farsi suggere il membro dall’aspirapolvere, quando un fedele che si trovava nei locali del gruppo di preghiera per partecipare a un convegno sulla sindrome di Asperger, transitando nei corridoio, lo ha sorpreso.

Il vicario 74enne, per nulla turbato dall’inconsapevole spettatore, ha continuato con maggior foga a scatenarsi sull’aspirapolvere.

In seguito alla polizia avrebbe dichiarato di essersi sentito, in quel momento, molto “birichino” ma questo non ha impedito alla corte di inserire l'uomo nel registro degli autori di reati sessuali, di intimargli di pagare 845 sterline di spese processuali e 200 sterline quale risarcimento al fedele che ha dovuto assistere alla scena.