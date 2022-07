Grembiule giallo all'asilo

La scelta è stata fatta dall’intero collegio docenti della scuola per l’infanzia dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Buggiano, in provincia di Pistoia, e sostenuta dal dirigente Alessandro Paone.

In breve: basta grembiuli rosa per le bambine e azzurri per i maschietti, ma per tutti un più neutrale giallo.

L’intenzione è quella di non creare più situazioni di discriminazioni di sesso e di sviluppare così il concetto di parità di genere fin dai primi anni della scolarizzazione.

La decisione sarà valida a partire dall’anno scolastico 2023/2024, grazie a una nota inviata a tutte le famiglie e diffusa anche sui social.

La scuola primaria dello stesso istituto prevede già grembiuli di colore blu per tutti, nonostante le numerose critiche, per lo più basate sull’accusa di indottrinare i bambini fin da piccoli con la teoria gender.