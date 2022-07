Sesso in pubblico a Padova

Il video è amatoriale, girato da un passante in Prato della Valle, provincia di Padova, ma è diventato immediatamente virale, e la coppia di focosi amanti impegnati in un rapporto sessuale, incuranti di chi si trovava a transitare in quell’istante, ha fatto il giro del web.

Probabilmente dopo qualche birra di troppo, i due, dall’età indefinita ma di certo non ragazzini, non hanno resistito alla passione e si sono scatenati in piena luce del giorno in un parco pubblico.

Pare che siano in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine: se dovessero essere identificati, rischierebbero un’accusa di atti osceni in luogo pubblico.