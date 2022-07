Multa per aria condizionata in auto

Avete caldo?

Ebbene, ricordatevi che se siete in auto, con l’aria condizionata accesa, e accostate a lato strada per rispondere al telefono o aspettare qualcuno, rischiate una multa salata.

È successo a un automobilista di Como, che ha infranto il codice della strada senza saperlo, fermandosi con il motore acceso e rimanendo a godersi il fresco senza procedere nella marcia: per lui una multa di 444 euro e nessuna scappatoia.

L’aria condizionata ovviamente si può usare, ma è vietato tenere il motore acceso ad auto ferma o in sosta per farla funzionare!

La norma è stata introdotta nel codice della strada nel 2007 ed è stata successivamente modificata nel 2010 per motivazioni ecologiche: poiché le auto ferme con il motore acceso inquinano tantissimo, si rischiano multe da 223 euro e 444 euro.

Il motore può restare acceso in caso di interruzione di marcia provocata da un semaforo o da traffico, ma non per periodi prolungati di tempo.