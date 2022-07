La macchina per fellatio a comandi vocali

Si chiama Autoblow Al+ ed è la versione “pro” della macchina per pompini a cui sono stati aggiunti i comandi vocali.

Sì, avete letto bene!

In pratica fa tutto lei ed è in grado di funzionare con 6 comandi vocali: vai, pausa, più veloce, più lento, avanti e fammi venire.

Ed è proprio questo ultimo comando che, stando al suo inventore Brian Sloan, che si attiva una velocità massima per portare l’utente all’orgasmo il più rapidamente possibile.

Il pene viene inserito in una speciale guaina che viene personalizzata in base alle dimensioni del membro ed è sufficiente scaricare l’app negli store di Apple o di Google per dare il via a svariati momenti di piacere.

Brian Sloan, che si è laureato in giurisprudenza nel 2005, detiene sette brevetti statunitensi nel campo della robotica sessuale ed è apparso su Playboy, in tv e su diversi portali online.

Il suo obiettivo, a suo dire, è quello di creare un robot in grado di praticare sesso orale senza alcuna differenza da un essere umano.